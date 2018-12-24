Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Индонезии
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования Президенту Индонезии Джоко Видодо, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Президент РК с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных жертвах в Индонезии в результате цунами у берегов Зондского пролива.
"Разделяя невосполнимую горечь утраты, выражаю соболезнования родным погибших и всему дружественному народу Индонезии. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", – говорится в телеграмме.
Напомним, 22 декабря на побережье Зондского пролива на западе Индонезии обрушилось цунами, число жертв которого, достигло до 281. Количество пострадавших составило 1016 человек, 57 числятся пропавшими без вести. Разрушены оказались сотни домов и зданий.
По данным властей страны, цунами мог вызвать подводный оползень, начавшийся из-за активности вулкана Анак-Кракатау, в сочетании с необычно высокой приливной волной из-за полной луны.