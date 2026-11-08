Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Польши

Президент Казахстана направил телеграмму Каролю Навроцкому после гибели людей в результате стрельбы в Кракове

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту Польши Каролю Навроцкому в связи с гибелью людей в результате стрельбы в Кракове, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

«Глава государства решительно осудил акт насилия, выразив солидарность с народом Польши, и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим», — сообщили в Акорде.

В телеграмме Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с трагедией и поддержал польский народ.