Глава государства назвал стипендию "Болашак" брендом Казахстана
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил выпускников программы с 25-летним юбилеем международной стипендии "Болашак". Поздравительную речь на форуме зачитала Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова, сообщает Inform.kz.
"От всего сердца поздравляю вас с 25-летним юбилеем международной стипендии "Болашак". Стипендия "Болашак", которая уже четверть века оказывает поддержку молодым талантам нашей страны, превратилась в международный бренд Казахстана. С 1993 года мы дали возможность 13 тысячам молодым людям получить зарубежное образование и открыли им дорогу для того, чтобы стать высококвалифицированными специалистами, отвечающим современным требованиям. Сегодня выпускники, обучившие по стипендии "Болашак", реализуют сотни научных разработок и проектов в сфере образования, здравоохранения, культуры, науки и техники, и достигают больших результатов", – говорится в поздравительной речи Президента РК.
Глава государства рассказал, что кардиологи, получившие образование по программе "Болашак", провели более 33 тысяч операций на сердце, внедрили более 1700 международных стандартов и алгоритмов лечения. Молодые инженеры развивают систему автоматизированного управления в сфере энергетики и разрабатывают мобильные роботы и гибридные платформы для использования в крупных производственных объектах. Кроме того, они уделяют большое внимание внедрению технологий по охране окружающей среды и устойчивому развитию экологической среды.
"Время показало эффективность импорта знаний. Со вступлением всего мира в четвертую промышленную революцию перед нами встают новые требования. Поэтому знания и способности болашаковцев и их жизненный и профессиональный опыт, должны использоваться выгодно. Знания и опыт выпускников программы "Болашак" должны стать образцом для всех казахстанцев, стремящихся творить. Я призываю участников форума обсуждать мировые тенденции, находить новые пути развития и покорять новые вершины. Я желаю вам всех успехов и благополучия", – заключил Глава государства.
Отметим, что форум "Адами капитал – жаңғыру негізі" проходит во Дворце независимости и посвящен 25-летию стипендии "Болашак". В мероприятии принимают участие представители более 150 вузов из 40 стран мира, а также выпускники программы "Болашак". Формат форума прошел в виде пленарной и выставочной сессий.