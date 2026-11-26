В ходе своего выступления на Международной конференции AI Journey 2026 Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на том, что Казахстан располагает развитой системой электронных финансовых услуг, сообщает Kazpravda.kz

– Созданы благоприятные условия для технологического предпринимательства. В прошлом году экспорт отечественных IT-услуг превысил 1 млрд долларов. Успешно работает технопарк Astana Hub, предоставляющий поддержку стартапам и технологическим компаниям. С 2019 года совокупный доход его участников достиг почти 7 млрд долларов. Сейчас в Astana Hub насчитывается 2700 стартапов и компаний. Появился первый «единорог», за которым сейчас следуют и другие компании. Название этого «единорога» – Higgsfield, и буквально в течение одного года он, как принято говорить, «поднял» 10 млрд долларов, и рост капитализации данного предприятия, а это всего два человека, два талантливых парня из Казахстана, они казахи, растет постоянно. Мною обозначена и сформулирована задача создания «народной цифровой экономики», в которой интернет будет поставлен на службу людей, желающих получить законные заработки, другими словами, интернет – это пространство творческого созидания и продуктивного труда, а не «мусорный ящик», как его часто называют. Принимаются конкретные меры по обеспечению цифровой занятости граждан, – продолжил Глава государства.