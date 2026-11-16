Глава государства обсудил с председателем ЦИК предстоящие выборы депутатов маслихатов

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Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о деятельности избирательных органов по подготовке к досрочным выборам депутатов маслихатов всех уровней, назначенным на 29 ноября 2026 года.



Президент отметил важность проведения выборов на основе конституционного принципа «Закон и Порядок», обеспечения равных условий для всех кандидатов и политических партий.



Он подчеркнул, что предстоящее обновление депутатского корпуса значительно усилит деятельность местных представительных органов.