Глава государства отметил весомый вклад канцлера ФРГ в успешное завершение минской встречи

Президент
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Марат Манаспаев
Президент Казахстана провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Нурсултан Назарбаев и Ангела Меркель говорили об итогах переговоров президентов России, Украины, Франции и канцлера Германии в "нормандском формате" в Минске.

Глава государства отметил весомый вклад Федерального канцлера в успешное завершение минской встречи.

А. Меркель подчеркнула важность усилий Президента Казахстана по продвижению процесса мирного урегулирования конфликта на юго-востоке Украины и попросила продолжить эту значимую работу, отметив возможность проведения встречи "нормандской четверки" в Астане.

Собеседники выразили надежду, что предпринятые усилия всех сторон по обеспечению мирного процесса способствуют урегулированию кризиса в Украине. Стороны также с удовлетворением отметили высокий уровень казахстанско-германского сотрудничества.

Разговор состоялся по инициативе немецкой стороны, отмечает пресс-служба Президента.

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