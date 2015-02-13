Глава государства отметил весомый вклад канцлера ФРГ в успешное завершение минской встречи

Президент Казахстана провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Нурсултан Назарбаев и Ангела Меркель говорили об итогах переговоров президентов России, Украины, Франции и канцлера Германии в "нормандском формате" в Минске.
Глава государства отметил весомый вклад Федерального канцлера в успешное завершение минской встречи.
А. Меркель подчеркнула важность усилий Президента Казахстана по продвижению процесса мирного урегулирования конфликта на юго-востоке Украины и попросила продолжить эту значимую работу, отметив возможность проведения встречи "нормандской четверки" в Астане.
Собеседники выразили надежду, что предпринятые усилия всех сторон по обеспечению мирного процесса способствуют урегулированию кризиса в Украине. Стороны также с удовлетворением отметили высокий уровень казахстанско-германского сотрудничества.
Разговор состоялся по инициативе немецкой стороны, отмечает пресс-служба Президента.