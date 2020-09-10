Глава государства ознакомился с уборочной кампанией в Северо-Казахстанской области
Касым-Жомарт Токаев осмотрел поля и ознакомился с ходом уборочной кампании в ТОО "Аби Жер", передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.
В беседе с тружениками Президент отметил, что Северо-Казахстанская область является важным зерновым регионом страны, производящим экологически чистую натуральную продукцию, востребованную на мировом рынке.
"Северо-Казахстанская область является одним из тех регионов, которые составляет нашу житницу. Сейчас главное собрать все, что мы имеем на полях. Диверсификация культур также очень важна, особенно с точки зрения экспорта. У нас большой рынок, высоко оценивают продукцию СКО и на китайском рынке. Полагаю что здесь очень большие возможности. Я думаю, что перспективы области в целом хорошие. Что касается Послания, все моменты, связанные с его реализацией, отработаны и с Правительством, и с соответствующими специалистами. Поэтому думаю, что нужно просто его выполнить. Большую роль в свое время сыграли масштабные государственные программы, но сейчас время убыстряется, нам нужно переходить на более лаконичные, более понятные национальные проекты", - сказал Глава государства.
Президент был проинформирован об основных показателях социально-экономического развития региона и перспективах агропромышленного комплекса. По словам акима области Кумара Аксакалова, в регионе полным ходом идет работа по диверсификации сельского хозяйства. Площадь масличных культур составляет около 1 млн гектаров. С начала года в аграрный сектор привлечен 61 млрд тенге.
Также глава региона сообщил, что Северо-Казахстанская область занимает лидирующие позиции в стране по внесению минеральных удобрений. В текущем году планируется внести 130 тысяч тонн удобрений на 2,3 млн гектаров.
Наряду с этим в области проводится модернизация сельскохозяйственной техники. В результате увеличилось производство. В перспективе немецкий концерн CLAAS будет собирать сельхозтехнику в городе Петропавловске.
В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пожелал аграриям своевременного сбора урожая и успехов в работе.
Также Глава государства встретился с жителями, прибывшими в Северо-Казахстанскую область в рамках государственной программы по переселению из трудоизбыточных регионов. Касым-Жомарт Токаев осмотрел новые дома, построенные для переселенцев в рамках пилотного проекта в селе Чапаево Кызылжарского района.
Президент отметил, что впервые со следующего года будут проводиться выборы сельских акимов.
"Акимы лучше всех знают проблемы села. Поэтому сельчане в первую очередь рассказывают вам о своих проблемах. Многие запросы людей можно решить на местах. Особенно для сельской местная актуальна проблема питьевой воды. Важно реализовать программу «Дорожная карта занятости». Это будет способствовать развитию местной инфраструктуры, созданию новых рабочих мест. В области эта проблема решается на должном уровне", – подчеркнул Глава государства.
В ходе встречи также были затронуты вопросы оказания государственных услуг и государственного управления.
"В своем Послании я сказал, что государственная служба не должна быть закрытой. Мы нуждаемся в молодых и креативных людях. У нас есть молодые люди, которые благодаря политике Первого Президента, получили хорошее образование. Поэтому мы будем ждать новых кадров в систему государственной службы", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Аким области Кумар Аксакалов рассказал Президенту, что врачам, учителям, механизаторам и другим специалистам, переселившимся из других регионов, будут предоставлены гранты, кроме того, они будут обеспечены новым арендным жильем и рабочими местами.
Пилотный проект, направленный на строительство жилья в сельской местности, реализуется уже два года. В прошлом году было построено 428 домов, в текущем году будет построено 788 домов. В 2019 году в регион переселились 2,2 тысячи человек, или 736 семей, в этом году будут переселены 700 семей, или 2,4 тысячи человек.
В завершение встречи акимы сельских округов и переселенцы из других областей поблагодарили Президента за поддержку со стороны государства.