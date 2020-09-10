Глава государства ознакомился с уборочной кампанией в Северо-Казахстанской области

В беседе с тружениками Президент отметил, что Северо-Казахстанская область является важным зерновым регионом страны, производящим экологически чистую натуральную продукцию, востребованную на мировом рынке."Северо-Казахстанская область является одним из тех регионов, которые составляет нашу житницу. Сейчас главное собрать все, что мы имеем на полях. Диверсификация культур также очень важна, особенно с точки зрения экспорта. У нас большой рынок, высоко оценивают продукцию СКО и на китайском рынке. Полагаю что здесь очень большие возможности. Я думаю, что перспективы области в целом хорошие. Что касается Послания, все моменты, связанные с его реализацией, отработаны и с Правительством, и с соответствующими специалистами. Поэтому думаю, что нужно просто его выполнить. Большую роль в свое время сыграли масштабные государственные программы, но сейчас время убыстряется, нам нужно переходить на более лаконичные, более понятные национальные проекты", - сказал Глава государства.Президент был проинформирован об основных показателях социально-экономического развития региона и перспективах агропромышленного комплекса. По словам акима области Кумара Аксакалова, в регионе полным ходом идет работа по диверсификации сельского хозяйства. Площадь масличных культур составляет около 1 млн гектаров. С начала года в аграрный сектор привлечен 61 млрд тенге.Также глава региона сообщил, что Северо-Казахстанская область занимает лидирующие позиции в стране по внесению минеральных удобрений. В текущем году планируется внести 130 тысяч тонн удобрений на 2,3 млн гектаров.Наряду с этим в области проводится модернизация сельскохозяйственной техники. В результате увеличилось производство. В перспективе немецкий концерн CLAAS будет собирать сельхозтехнику в городе Петропавловске.В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пожелал аграриям своевременного сбора урожая и успехов в работе.Также Глава государства встретился с жителями, прибывшими в Северо-Казахстанскую область в рамках государственной программы по переселению из трудоизбыточных регионов. Касым-Жомарт Токаев осмотрел новые дома, построенные для переселенцев в рамках пилотного проекта в селе Чапаево Кызылжарского района.