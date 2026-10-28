Глава государства озвучил проблемы в энергетической сфере

Президент,Энергетика
Дана Аменова
корреспондент

В Казахстане необходимо ускорить ввод новых генерирующих мощностей и модернизацию действующих электростанций. Стратегическая задача страны — добиться устойчивого профицита электроэнергии к 2029 году.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Об этом Глава государства заявил в Послании народу Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

По словам Президента, в современных реалиях решающим фактором конкурентоспособности каждого государства и даже экономического суверенитета стала обеспеченность электроэнергией.

«Наступившие реалии, по сути, это – «эра электричества». Для Казахстана критически важно преобразовать его сырьевое преимущество в устойчивый энергетический и технологический прогресс. Откровенно говоря, здесь проблем более чем достаточно. Профессиональных энергетиков у нас «раз-два и обчелся», а форумы, дискуссии по энергетической проблематике проводятся с завидной частотой и масштабностью. Между тем, ежегодно казахстанская энергетика сталкивается с серьезным дефицитом и поэтому в зимние периоды в так называемые пиковые моменты производятся закупки электроэнергии в соседних странах по высокой цене, а затем летом товар возвращается назад по резко заниженной стоимости. Вот такой простенький «бизнес», причем на протяжении десятилетий. Меня уверяют, что это нормальная практика в энергетической сфере. Поэтому и неудивительно, что в свое время сумели «завалить» уже начавшееся строительство ТЭЦ в Балхаше. И сейчас срывается ввод в строй генерирующих мощностей в Туркестане, Кызылорде, Алматы, Экибастузе», – сказал  Касым-Жомарт Токаев.

Также Глава государства добавил, что Казахстан производит 123 миллиарда киловатт-часов.

«Для страны с развивающейся индустрией, строительством, агропромышленным комплексом и главное – с планом тотальной цифровизации экономики и внедрения искусственного интеллекта во все сферы общественной жизни и, следовательно, строительства ЦОДов – этот объем производимой электроэнергии катастрофически недостаточен. Поэтому перед нами стоит стратегическая по своей сути задача: к 2029 году добиться устойчивого энергопрофицита. С этой целью мы обязаны построить новые и модернизировать действующие электростанции и линии электропередачи, в полной мере развить «чистую» угольную генерацию и уделить внимание возобновляемой энергетике, прежде всего, солнечным электростанциям. В целом Правительству предостоит актуализировать единый долгосрочный энергетический баланс страны до 2035 года», – заключил Глава государства. 

#Токаев #энергетика #Акорда #послание

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