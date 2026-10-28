Глава государства озвучил проблемы в энергетической сфере

Об этом Глава государства заявил в Послании народу Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

По словам Президента, в современных реалиях решающим фактором конкурентоспособности каждого государства и даже экономического суверенитета стала обеспеченность электроэнергией.

«Наступившие реалии, по сути, это – «эра электричества». Для Казахстана критически важно преобразовать его сырьевое преимущество в устойчивый энергетический и технологический прогресс. Откровенно говоря, здесь проблем более чем достаточно. Профессиональных энергетиков у нас «раз-два и обчелся», а форумы, дискуссии по энергетической проблематике проводятся с завидной частотой и масштабностью. Между тем, ежегодно казахстанская энергетика сталкивается с серьезным дефицитом и поэтому в зимние периоды в так называемые пиковые моменты производятся закупки электроэнергии в соседних странах по высокой цене, а затем летом товар возвращается назад по резко заниженной стоимости. Вот такой простенький «бизнес», причем на протяжении десятилетий. Меня уверяют, что это нормальная практика в энергетической сфере. Поэтому и неудивительно, что в свое время сумели «завалить» уже начавшееся строительство ТЭЦ в Балхаше. И сейчас срывается ввод в строй генерирующих мощностей в Туркестане, Кызылорде, Алматы, Экибастузе», – сказал Касым-Жомарт Токаев.