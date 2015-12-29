Глава государства поблагодарил Парламент за работу

Нурсултан Назарбаев направил специальные поздравления депутатам Парламента и работникам аппаратов Сената и Мажилиса. Поздравление зачитал председатель Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"В минувшем году Казахстан уверенно продвигался по пути поступательного развития. Состоялись президентские выборы, которые подтвердили сплоченность нашего общества и правильность выбранного курса на комплексную модернизацию страны", – говорится в обращении.
Глава государства напомнил, что этот год прошел под знаком укрепления исторической памяти государственности и общенационального единства.
"Событиями особой значимости стали юбилей Великой Победы над фашизмом и 20-летие нашей Конституции. Мы торжественно отметили 550-летие Казахского ханства и 29-летие АНК. Были достигнуты важные результаты в индустриально-инновационном и инфраструктурном развитии. Государство не отступило от своих социальных обязательств. Казахстанцы уверены в завтрашнем дне. Получила дальнейшее укрепление экономическая интеграция в рамках ЕАЭС. Также Казахстан вступил в ВТО", – отметил Елбасы.
В обращении Президент особо подчеркнул, что, невзирая на неблагоприятные явления на внешних рынках, Казахстану удалось сохранить экономическую и социальную стабильность.
"Этому способствовала плодотворная законотворческая работа Парламента Республики. Оперативно и качественно была подготовлена правовая база, как для текущих социально-экономических мер, так и для реализации 5 институциональных реформ. В этой связи позвольте выразить благодарность всему депутатскому корпусу, сотрудникам аппаратов Сената и Мажилиса за конструктивную работу, неоценимый вклад в преобразование нашего государства. Поздравляю вас с наступающим Новым годом, желаю всем крепкого здоровья, дальнейших профессиональных успехов в деле развития нашей республики и семейного благополучия", – заключил Нурсултан Назарбаев.