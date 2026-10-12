Президент подписал Указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней

Президент

ЦИК поручено принять все меры по назначению, подготовке и проведению внеочередных выборов

Фото: Акорда

Глава государства подписал Указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президент Касым-Жомарт Токаев после консультаций с Премьер-министром Олжасом Бектеновым и Председателем Курултая Айбеком Дадебаем, проведенных в соответствии с пунктом 5 статьи 88 Конституции Республики Казахстан, подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней».

Центральной избирательной комиссии поручено принять все меры по назначению, подготовке и проведению внеочередных выборов депутатов маслихатов всех уровней. Указ вступает в силу со дня опубликования.

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