Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава государства подписал Указ «О мерах по развитию народной цифровой экономики и расширению экономических возможностей граждан и бизнеса», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Правительству поручено до 1 декабря 2026 года утвердить Комплексный план мер по развитию народной цифровой экономики и расширению экономических возможностей граждан и бизнеса, направленный на расширение возможностей граждан для получения доходов, развитие цифровой занятости, практическое применение искусственного интеллекта, обеспечение доступа отечественных производителей к рынку сбыта и развитие новых форм экономической деятельности.

До 1 апреля 2027 года необходимо обеспечить запуск предусмотренных Комплексным планом пилотных проектов цифрового развития в отдельных регионах с установлением показателей их результативности, до 1 сентября 2027 года провести оценку результатов их реализации и определить меры по масштабированию успешных практик.