Глава государства похвалил акима Астаны

Об этом Касым-Жомарт Токаев заявил сегодня на выступлении перед участниками республиканской акции «Таза Қазақстан», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Как отметил Президент, сегодня Казахстан вступил в эпоху исторических, судьбоносных преобразований. Во всех сферах жизнедеятельности общества реализуются масштабные реформы. Осуществляется кардинальная модернизация политической системы государства.

«Динамично развивается наша экономика. Во всех регионах возводится социально значимая инфраструктура – школы, больницы, объекты культуры и спорта. По всей стране проложены десятки тысяч километров автомобильных и железных дорог. Эта работа не будет прекращаться. Казахстан должен стать огромной строительной площадкой, территорией созидания», - подчеркнул Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении заявил, что необходимо обеспечить самое высокое качество строительства возводимых объектов в стране.

«Я буду уделять самое пристальное внимание этому вопросу и держать его на строгом личном контроле. Те, кто нарушают требования и установленные правила, непременно будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством», - отметил Президент.

По словам Главы государства, мы должны усердно работать над улучшением качества жизни населения и созданием максимально комфортных условий для каждого гражданина. Как отметил Касым-Жомарт Токаев, с этой точки зрения Астана, несомненно, является образцовым городом, отражением достижений всего Казахстана.