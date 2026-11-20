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«Требуется создать благоприятные условия для повышения качества жизни сельских жителей. Однако в последние годы появилось очень много аграрных программ, которые фактически дублируют друг друга, отличаясь только названиями. Так, уже реализуются программы «Ауыл аманаты», «Ауыл – ел бесігі», «Кең дала», «Береке», «Жайлау», «Игілік», «Сыбаға» и другие. Конечно, каждый проект разрабатывается для решения насущных проблем в этой сфере.



Но насколько эффективно осуществляется вся эта работа? Считаю, что такой вопрос вполне закономерный. Требуется не количественное увеличение программ, а качественное развитие сельского хозяйства», - говорит он.

Он поручил Правительству провести всесторонний анализ документов, разработанных в целях поддержки села и аграрного сектора.



По его словам, каждая программа должна иметь свои цели и задачи. Главное, чтобы принимаемые меры были понятны аграриям и улучшали качество жизни на селе. Этот вопрос напрямую связан с необходимостью экономии бюджетных средств.

В целом, работа в этом направлении ведется.



По данным профильного министерства, только в прошлом году в рамках инициативы «Ауыл – ел бесігі» почти в 500 селах был реализован 921 проект на общую сумму 173 млрд тенге. Помимо этого, в 277 населенных пунктах проведена модернизация систем водоснабжения.