Глава государства провел встречу с руководителями предприятий в области Жетісу

Рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева в область Жетісу началась с посещения завода по производству промышленных аккумуляторных батарей ASMA INDUSTRIAL, расположенного в индустриальной зоне «Талдыкорган», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Проект стоимостью 8,5 млрд тенге был отремонтирован и модернизирован в прошлом году. На бюджетные средства установлено электрооборудование, подведены линии канализации и газоснабжения. Предприятие площадью 14,3 га было запущено 6 декабря этого года.

Учредитель и директор завода Серикбай Ажмагамбетов рассказал президенту о промышленных аккумуляторных батареях, которые используются в нефтегазовой, горнодобывающей, телекоммуникационной и железнодорожной отраслях, а также в качестве источника бесперебойной энергии в «зеленой» энергетике.

Как сообщили главе государства, при выходе на полную мощность предприятие планирует производить 210 тыс. аккумуляторов в год с созданием до 180 рабочих мест. 60% выпускаемой продукции будет экспортироваться в страны СНГ и Прибалтики, 40% – поставляться на внутренний рынок.

Ожидается, что в первый год после запуска завод выплатит свыше 500 млн тенге налогов в бюджет. Основной объем необходимого сырья будет приобретаться у предприятий Казахстана, в частности, свинец – у «Казцинка», серная кислота у – «Казатомпрома», а сепаратор и полипропилен – у китайских производителей.

В беседе с трудовым коллективом Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важную роль поддержки производственной сферы.

«Чтобы государство было сильным, прежде всего, должны быть сильными наши регионы. Мы считаем важным превращение Казахстана в страну с развитой промышленностью. Большое внимание уделяется области Жетісу, имеющей стратегическое значение», – сказал президент.

Затем глава государства провел встречу с руководителями предприятий. Он назвал поддержку отечественного бизнеса одним из основных направлений государственной политики.