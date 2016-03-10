Президент
Глава государства посетил интеллектуальную школу в Актобе
Талгат Исенов
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев осмотрел интеллектуальную школу физико-математического направления Актобе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства осмотрел учебные классы, спортивный зал, выставку творческих и научно-исследовательских работ, а также побеседовал с учениками, пожелав им дальнейших успехов и отличных показателей в учебе.

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Занятия и воспитательную работу в школе проводят 202 педагогических работника, в том числе 125 учителей, 16 кураторов, 8 воспитателей и 17 иностранных сотрудников.

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В рамках рабочей поездки в регион Президент посетил тепличный комплекс ТОО "Актобе Жылыжай", где встретился с производителями аграрной продукции области, и Актюбинский завод нефтяного оборудования.

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