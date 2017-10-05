Глава государства посетил мемориальный комплекс "Коркыт Ата"

В ходе рабочей поездки в Кызылординскую область Президент Казахстана посетил архитектурный комплекс, посвященный мыслителю, сказителю, основоположнику казахской струнно-смычковой музыки Коркыт Ата, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Главе государства было доложено о результатах реконструкции мемориального комплекса, в ходе которой была установлена площадка для проведения торжественных мероприятий, выложена дополнительная пешеходная часть центральной аллеи и проведена работа по благоустройству монумента.
Также Нурсултан Назарбаев осмотрел новое административное здание комплекса и новую установленную скульптуру "Священный архар".
Кроме того, Глава государства посетил музей, где ему были продемонстрированы редкие экспонаты, посвященные жизни и деятельности Коркыт Ата.
Главе государства было доложено о результатах реконструкции мемориального комплекса, в ходе которой была установлена площадка для проведения торжественных мероприятий, выложена дополнительная пешеходная часть центральной аллеи и проведена работа по благоустройству монумента.
Также Нурсултан Назарбаев осмотрел новое административное здание комплекса и новую установленную скульптуру "Священный архар".
Кроме того, Глава государства посетил музей, где ему были продемонстрированы редкие экспонаты, посвященные жизни и деятельности Коркыт Ата.