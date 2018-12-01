Глава государства посетил НИК АОО "Назарбаев Университет"

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Президент РК Нурсултан Назарбаев ознакомился с работой нового научно-исследовательского комплекса, являющегося частью инфраструктуры Автономной Организации Образования "Назарбаев Университет", сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
В частности, Елбасы посетил лаборатории электронной микроскопии, атомно-силовой микроскопии, робототехники и интеллектуальных систем, передовой робототехники и мехатронных систем, а также энергетическую космическую лабораторию.
В целом комплекс включает 117 лабораторных помещений, в том числе 67 инженерно-технических, 40 химико-биологических и 10 чистых зон.