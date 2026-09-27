Глава государства поздравил казахстанцев с Днем труда

Президент

Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с праздником, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

Фото: Акорда

Уважаемые соотечественники!

Поздравляю вас с Днем труда!

Этот праздничный день – проявление нашего уважения к людям разных профессий – к тем, кто своим талантом, умом и трудолюбием ежедневно создает настоящее и будущее Казахстана.

Наше время выдвигает высокие требования к такому исключительно важному качеству, как профессионализм. Компетентность, ответственность, трудолюбие, дисциплина стали неотъемлемой частью успехов в социально-экономическом развитии многих стран, и Казахстан здесь не исключение.

Совершенно справедлива поговорка, присутствующая в языках большинства народов: «Терпение и труд все перетрут». Труд – это, по сути, ключ к достижению жизненного успеха. Любой труд почетен и должен восприниматься с должным уважением.

Казахстан вступил в новый исторический цикл. Перед нами стоят масштабные задачи. Главным ориентиром нашего пути к достижению целей устойчивого развития страны служит Конституция и сформулированные в ней идеи Справедливого Казахстана, законопослушания, единства и согласия, трудолюбия и прогресса, бережного отношения к природе.

Формула «Ответственный человек – Честный труд – Заслуженный успех» стала важной частью общественной этики. Прошлый год был проведен в Казахстане под эгидой Года рабочих профессий, что способствовало значительному укреплению роли института наставничества, трудовых династий и, в целом, авторитета Человека Труда.

Наша страна и впредь будет создавать все условия для самореализации граждан. Важно передать молодежи профессиональные знания и навыки, жизненный опыт и мудрость старшего поколения, воспитать в ней глубокое понимание созидания как высшей ценности и ключевого фактора развития.

Убежден, благодаря солидарности и единству нашей нации, объединенной общей целью, мы сумеем построить страну, где на практике реализованы идеи справедливости, природолюбия, законности, прогресса и, конечно, трудолюбия.

Желаю вам, уважаемые сограждане, крепкого здоровья, благополучия и новых трудовых успехов!

Пусть процветает наша Родина!

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