Глава государства поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт

Фото из архива "КП"
Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев поздравил с праздником Курбан айт всех казахстанцев, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"Уважаемые соотечественники!
Сердечно поздравляю всех казахстанцев со священным праздником мусульман – Курбан айт!
Благодатный праздник Курбан айт призывает всех к миру, согласию, взаимопониманию и сочувствию.
Первый день Курбан айта моим решением объявлен выходным днем.
В наши дни этот священный праздник способствует укреплению единства народа Казахстана, взаимопонимания между представителями различных этносов и религий.
Курбан айт подразумевает собой совершение благих поступков, воспитывает в людях великодушие и отзывчивость.
Этот праздник вносит весомый вклад в упрочение таких гуманистических традиций, как помощь нуждающимся, находит свое отражение в чистоте помыслов и добрых поступках, которые укрепляют нравственные начала в обществе.
Уверен, что созидательный потенциал ислама, основываясь на развитии духовно-нравственных ценностей, духа патриотизма, будет и дальше служить укреплению мира и межконфессионального согласия в обществе.
Желаю всем казахстанцам крепкого здоровья, счастья и благополучия!", - говорится в тексте поздравления.