Глава государства поздравил Президента Нигерии с Днем Независимости

Касым-Жомарт Токаев пожелал Президенту Нигерии успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Нигерии – мира, прогресса и процветания

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Нигерии Боле Ахмеду Тинубу по случаю Дня Независимости, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президент Казахстана подчеркнул, что наша страна рассматривает Нигерию как надежного партнера в Африке и выступает за дальнейшее укрепление политического диалога и расширение торгово-экономического сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Президенту Нигерии успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Нигерии – мира, прогресса и процветания.