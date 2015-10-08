Рухани Жаңғыру
Глава государства поздравил жителей страны с 550-летием Казахского ханства
Талгат Исенов
Глава государства Нурсултан Назарбаев принял участие в открытии в Таразе монумента, посвященного 550-летнему юбилею образования Казахского ханства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. 

"За годы независимости в различные уголки мира были организованы экспедиции для изучения и сбора сведений о нашем древнем прошлом. Наша история берет начало с саков, гуннов, тюрков и продолжилась откочевкой ханов Керея и Жанибека к берегам реки Чу, где было поднято знамя Казахского ханства. Мы проводим эти празднества для того, чтобы продемонстрировать древность нашей истории всему миру, рассказать об этом подрастающему поколению", – сказал Елбасы.

Нурсултан Назарбаев заявил, что 550-летие Казахского ханства является общенародным праздником. 
 
"К празднику преобразился и сам город Тараз. В этом приняли участие все области Казахстана, за что мы выражаем им благодарность. Все это стало свидетельством приверженности нынешнего поколения заветам предков, почитанию духа Великой степи. Благодарим прибывших из семнадцати стран гостей", – отметил Глава государства.

Президент подчеркнул, что в Жамбылской области в дружбе и согласии проживают представители более 100 этносов.
  
"Любой праздник используется нами, чтобы сделать больше для народа. В мире наблюдаются вспышки нестабильности, конфликты и войны, в то время как в нашей стране все живут в мире и атмосфере взаимного уважения. Казахстан знают и уважают другие страны мира. Наша страна выступает посредником в разрешении конфликтов, проводит съезды лидеров мировых и традиционных религий. Все это достигнуто благодаря единству нашего народа", – сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент обратил внимание и на динамичное развитие Жамбылской области.
 
"В этом году построено 170 тысяч квадратных метров жилья. С начала года введены в эксплуатацию 7 школ, 3 детских сада, больницы. В рамках первой пятилетки индустриализации в эксплуатацию введено 33 объекта, вторая промышленная пятилетка предусматривает ввод 27 проектов и создание 6 000 рабочих мест. Завершается реализация проекта "Западная Европа – Западный Китай". Через этот город проходят железная дорога, газопровод. Все это делается во благо народа. Жамбылская область, так же как и другие регионы нашей страны, будет достигать новых высот в своем развитии. На основе этих достижений мы намерены войти в число 30 самых развитых стран мира, что является основной целью Стратегии "Казахстан-2050". Помимо этого, на будущее нашей страны нацелены программы "Нұрлы жол" и индустриализации, а также Пять институциональных реформ", – сказал Глава государства.

На церемонии открытия монумента "550-летие Казахского ханства" присутствовали порядка 5 000 человек. Высота стеллы установленного сооружения составляет 28 м, на его постаменте расположены скульптуры ханов Керея и Жанибека – общей высотой 4,2 м.


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