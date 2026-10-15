Президент предложил странам СВМДА совместно формировать цифровое будущее

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Президент отметил, что при разумном использовании технологии ИИ способны ускорить экономический рост, повысить эффективность государственного управления и расширить возможности для развития всего региона, при этом риски должны оставаться под совместным контролем.

«В этом контексте приветствуем Соглашение по суперинтеллекту, недавно подписанное в Вашингтоне. По своей сути, оно может стать основой для международного договора под эгидой Организации Объединенных Наций. Убежден, что СВМДА способно внести весомый вклад в этот процесс. В рамках наших глобальных усилий в данной сфере Казахстан разместит в Алматы Азиатско-Тихоокеанский центр цифровых решений для устойчивого развития ЭСКАТО ООН. Надеюсь, что государства – участники СВМДА присоединятся к работе этого Центра, чтобы совместно формировать цифровое будущее нашего региона», – подчеркнул Глава государства.

Президент полагает, что сегодня информационная безопасность имеет жизненно важное значение для реализации стратегических проектов, особенно тех, которые предполагают участие нескольких государств.