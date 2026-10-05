Глава государства принял Ержана Саденова

Президент

Министр внутренних дел доложил Президенту о криминогенной ситуации в стране и ходе реализации его поручений по обеспечению общественной безопасности и правопорядка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Касым-Жомарту Токаеву сообщили, что за девять месяцев текущего года преступность снизилась на 15%. В абсолютных цифрах это более чем на 11 тысяч преступлений меньше, чем годом ранее. Cнижение отмечается по наиболее опасным видам преступлений, правонарушениям в общественных местах, на улицах, в семейно-бытовой сфере, среди несовершеннолетних и ранее судимых лиц.

Глава государства был проинформирован о том, что раскрыто более 2,5 тыс. преступлений прошлых лет. Современные инструменты криминалистики, включая ДНК-исследования, позволяют устанавливать причастных к преступлениям многолетней давности.

Ержан Саденов доложил, что сегодня общество само не приемлет нарушения правопорядка: граждане активно помогают полиции поддерживать Закон и Порядок. С начала года по сообщениям граждан, волонтеров и общественных помощников пресечено более 12 тысяч административных правонарушений и раскрыто 357 преступлений.

Обеспечению неотвратимости наказания способствует взаимодействие с зарубежными правоохранительными органами. Установлено местонахождение 1039 разыскиваемых лиц. За пределами страны задержаны 154 разыскиваемых. По запросам иностранных государств в Казахстане выявлены и задержаны 537 преступников.

Как рассказали Президенту, по уголовным делам, расследуемым МВД, с начала года возмещено 49 млрд тенге – на 22,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Более 6,5 млрд тенге из этих средств возвращено потерпевшим от интернет-мошенничества. Число подобных преступлений снизилось на 21%. В целях их пресечения заблокировано 8,7 тыс. мошеннических и фишинговых сайтов, предотвращено 187 млн мошеннических звонков.

Касым-Жомарту Токаеву также было доложено о развитии цифровых инструментов обеспечения общественной безопасности. С помощью сети видеонаблюдения распознаны и задержаны более 2,2 тыс. лиц.

Цифровые решения активно применяются и для обеспечения безопасности на дорогах. В сочетании с усилением профилактики эти меры способствовали снижению количества ДТП на 5%. Число погибших уменьшилось на 16%, травмированных – на 7%.

По итогам встречи Глава государства дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в стране.

#президент #МВД #преступность

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