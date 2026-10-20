Глава государства принял Генерального прокурора

Президент

Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад Берика Асылова о состоянии законности в стране и результатах работы органов прокуратуры по приоритетным направлениям, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Генеральный прокурор доложил о принятых мерах координации по контролю за криминогенной обстановкой и профилактике преступности. В результате за 9 месяцев этого года количество уголовных правонарушений снизилось на 14,6%, в том числе в общественных местах – на 22,3%, на улицах – на 20,1%.

Совместно с правоохранительными органами и заинтересованными структурами принят комплекс мер по противодействию интернет-мошенничеству, наркопреступности и другим опасным деяниям.

Глава государства был проинформирован о том, что на сегодня возвращено активов на сумму 1,3 трлн тенге. За счет этих средств профинансированы строительство и реконструкция 466 объектов социальной инфраструктуры, из которых 378 уже завершены.

В частности, введены в эксплуатацию крупные медицинские объекты в шести областях, футбольный стадион им. К.Мунайтпасова в Астане, а также завершена реконструкция аэропортов в Балхаше, Павлодаре и Аркалыке.

Продолжается развитие международного сотрудничества по вопросам возврата активов, экстрадиции и выдачи преступников. Генеральная прокуратура подписала 92 договора с 39 юрисдикциями. В Казахстан экстрадировано 50 лиц, иностранным государствам выдано 123 лица.

Берик Асылов сообщил, что в рамках исполнения Указа Президента от 17 декабря 2025 года выстроена системная модель защиты инвесторов. С начала года оказана помощь 2886 инвесторам. Под сопровождением прокуроров находятся 3,5 тысячи инвестпроектов. Интеграция Национальной цифровой инвестиционной платформы с системой «Цифровой надзор» позволяет своевременно выявлять проблемные вопросы.

Согласно докладу Генерального прокурора, в социально-экономической сфере восстановлены конституционные права 413 тысяч граждан, в том числе трудовые права свыше 200 тысяч работников. Взыскана задолженность по заработной плате на 2,5 млрд тенге и алиментам на 7,9 млрд тенге. Прокурорами пресечены нарушения при расходовании государственных средств на 535 млрд тенге, в бюджет возмещено 66,4 млрд тенге.

В рамках встречи особое внимание было уделено продвижению идеологии «Закон и Порядок», в том числе среди молодежи, а также внедрению цифровых технологий и искусственного интеллекта в надзорную деятельность.

По итогам встречи Глава государства поручил продолжить работу по обеспечению законности во всех сферах, укреплению верховенства закона и общественной безопасности, координации мер по соблюдению правопорядка, в том числе в электоральный период. Отдельно подчеркнута необходимость неукоснительного соблюдения конституционных ценностей Справедливого Казахстана.

#президент #Акорда #прокурор

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