Глава государства принял губернатора Ленинградской области РФ

Касым-Жомарт Токаев отметил значительный промышленный и транспортно-логистический потенциал Ленинградской области и подтвердил готовность Казахстана к расширению взаимовыгодного сотрудничества с регионом

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Глава государства принял губернатора Ленинградской области России Александра Дрозденко, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В ходе встречи подчеркнута важная роль межрегионального взаимодействия в развитии стратегического партнерства между Казахстаном и Россией. Касым-Жомарт Токаев отметил значительный промышленный и транспортно-логистический потенциал Ленинградской области и подтвердил готовность Казахстана к расширению взаимовыгодного сотрудничества с регионом. По словам Президента, торгово-экономические отношения с Ленинградской областью демонстрируют положительную динамику. По итогам 2025 года товарооборот с регионом превысил 400 млн долларов.

Александр Дрозденко поблагодарил Главу государства за радушный прием и передал теплые слова приветствия от Президента России Владимира Путина. Губернатор особо выделил мужество и героизм казахстанцев, участвовавших в обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

Он подчеркнул, что память об их подвиге бережно сохраняется в регионе. Собеседники обсудили перспективы реализации совместных проектов в промышленности, атомной энергетике, транспорте и агропромышленном комплексе, а также возможности углубления сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил Александра Дрозденко орденом «Достық» II степени за вклад в укрепление союзнических отношений между Казахстаном и Россией.