Глава государства принял лорда Анаса Сарвара

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Как подчеркнул Президент, РК придает особое значение дальнейшему развитию двусторонних отношений с Соединенным Королевством

Фото: пресс-служба Президента РК

В Акорде состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева и Государственного министра по торговле Великобритании Лорда Анаса Сарвара, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства

– Казахстан и Великобританию связывают конструктивный политический диалог и активные контакты на различных уровнях. Убежден, что у нас имеется значительный потенциал для дальнейшего наращивания сотрудничества, – сказал Глава государства.

Как он отметил, Соединенное Королевство является одним из ведущих торговых и инвестиционных партнеров Казахстана. В 2025 году объем двусторонней торговли увеличился на 83%, превысив 1,6 млрд долларов. В Казахстане сегодня работают свыше 500 британских компаний.

– Развитие торгово-экономических связей требует не только новых проектов и инвестиций, но и людей, способных уверенно работать в международной среде. Именно поэтому я призываю молодое поколение Казахстана быть более открытым миру, расширять свой кругозор и изучать как можно больше языков, прежде всего английский, который сегодня является основным языком международного общения, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В ходе встречи Глава государства передал самые теплые пожелания Премьер-министру Энди Бёрнэму и пригласил его посетить Казахстан.

Лорд Сарвар с удовлетворением отметил поступательное развитие стратегического партнерства с Казахстаном, поблагодарив Президента за поддержку британских бизнес-проектов и создание благоприятного инвестиционного климата в стране.

– Мы с большим интересом следим за динамичным развитием Казахстана и высоко ценим близость наших подходов к ключевым вопросам международной повестки. Нас объединяет приверженность открытому и доверительному партнерству, инновациям, взаимному доверию и свободной торговле. В отношениях с нашими стратегическими партнерами, к числу которых, безусловно, относится Казахстан, мы намерены добиваться конкретных практических результатов, соответствующих высокому уровню наших связей, – сказал Анас Сарвар.

Собеседники подчеркнули важность укрепления гуманитарного сотрудничества, расширения академических обменов и реализации совместных образовательных инициатив.

По словам Главы государства, Великобритания традиционно обеспечивает высокий уровень образования и подготовки молодых специалистов.

Кроме того, участники встречи рассмотрели перспективы наращивания сотрудничества в сферах энергетики, транспорта и логистики, цифровизации и искусственного интеллекта.

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