Глава государства принял министра иностранных дел Бейбута Атамкулова
Президент РК Нурсултан Назарбаев провел встречу с министром иностранных дел Бейбутом Атамкуловым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
В ходе встречи Нурсултану Назарбаеву была представлена информация о планах работы по дальнейшей экономизации внешней политики страны и выполнению задач, стоящих перед министерством.
Елбасы подчеркнул важность экономизации внешней политики и дальнейшей эффективной реализации внешнеполитического курса страны.
"Нельзя забывать о международной повестке дня. Задача министерства иностранных дел – это активно проводить внешнюю политику страны, политику мира и добрососедства. Все, что мы начинали, необходимо продолжать и дальше", - сказал Президент Казахстана.
В свою очередь Бейбут Атамкулов проинформировал Главу государства о результатах анализа деятельности по продвижению инвестиционных проектов и переформатировании работы центрального аппарата министерства.
Кроме того, министр иностранных дел доложил о предпринимаемых мерах по адаптации дипломатических миссий Казахстана к работе в соответствии с новыми задачами по экономизации внешней политики, а также рассказал о процессе пересмотра направлений экспорта страны.
По итогам встречи Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений.