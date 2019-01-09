Президент
Глава государства принял министра иностранных дел Бейбута Атамкулова
Президент РК Нурсултан Назарбаев провел встречу с министром иностранных дел Бейбутом Атамкуловым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

В ходе встречи Нурсултану Назарбаеву была представлена информация о планах работы по дальнейшей экономизации внешней политики страны и выполнению задач, стоящих перед министерством.

Елбасы подчеркнул важность экономизации внешней политики и дальнейшей эффективной реализации внешнеполитического курса страны.

"Нельзя забывать о международной повестке дня. Задача министерства иностранных дел – это активно проводить внешнюю политику страны, политику мира и добрососедства. Все, что мы начинали, необходимо продолжать и дальше", - сказал Президент Казахстана.

В свою очередь Бейбут Атамкулов проинформировал Главу государства о результатах анализа деятельности по продвижению инвестиционных проектов и переформатировании работы центрального аппарата министерства.

Кроме того, министр иностранных дел доложил о предпринимаемых мерах по адаптации дипломатических миссий Казахстана к работе в соответствии с новыми задачами по экономизации внешней политики, а также рассказал о процессе пересмотра направлений экспорта страны.

По итогам встречи Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений.

Популярное

Все
Суд по запредельным счетам на тепло сложился в пользу жителей Петропавловска
Грядущий референдум может стать основной нового общественного договора в Казахстане
От юрты до ханока
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
В казахстанской системе спортивной подготовки ожидаются изменения
Хоккейный клуб "Сарыарка" вновь стал чемпионом Казахстана
Связались с дурной компанией
Али Бектаев: Проведение референдума в Казахстане – историческое решение
Касым-Жомарт Токаев: Мы никогда не отступим от принципа «Единство – в многообразии»
Инвестиции в будущее
Кукловоды-воспитатели
Обзор главных событий европейского футбола
О сути политических реформ
Референдум – реальное воплощение принципа «слышащее государство»
Человеческое измерение реформ
Президент ответил на запрос общества
Перезапуск политической системы
Удвоить товарооборот
Наращивая связи
Акцент на «цифру»
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Глава Мининдустрии высказался о строительстве LRT в Нур-Султане
Звание «Город трудовой доблести» предлагается присвоить 11 населенным пунктам Казахстана
Глава МВД проинформировал Токаева о криминогенной обстановке в стране
"Страна должна знать своих "грабителей" - депутат о банках, зарабатывающих на высоких ставках
Дома, не организовавшие ОСИ или ПТ, рискуют остаться без коммунальных услуг
В Казахстане идет переход к реальной президентско-парламентской форме правления
Спикер Мажилиса заявил об отмене закона о Первом Президенте
Не с весенней погоды начнется май в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 апреля
Особенности новой конституционной реформы в Казахстане разобрал эксперт
Названы две самые бедные области Казахстана
Президент Казахстана больше не член партии "Amanat"
Каждый пятый лифт в Казахстане требует замены или ремонта
Думан Таев возглавил департамент полиции Акмолинской области
Еще один вид нарушения ПДД начал выявлять "Сергек"
История любви: казахстанка и кубинец почти 40 лет живут вместе
Стало известно, как будут повышать доходы казахстанцев – презентована программа
Это всё провокация – Президент Токаев о "языковых патрулях"
Два открытия мирового значения подарил Казахстану историк Виктор Зайберт
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Снег и дожди идут в Казахстан
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Не все так просто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Получение бесплатных 10 соток: о каких нововведениях нужно знать казахстанцам
ОСИлим ли?

Читайте также

Президент
Токаев: Ораза айт зажигает свет веры в сердце
Президент , Видеогалерея
Видеообзор рабочей недели Касым-Жомарта Токаева
Президент , Общество
Токаев поздравил соотечественников с Праздником единства на…
Президент
Проект указа об образовании Абайской, Жетысуской, Улытауско…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]