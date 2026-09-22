Глава государства принял Наталью Бочарову

В Акорде состоялась встреча Президента Касым-Жомарта Токаева с генеральным секретарем Международной организации по русскому языку Натальей Бочаровой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Глава государства подчеркнул принципиальную важность становления Организации как современной, авторитетной и эффективно функционирующей структуры, ориентированной на укрепление гуманитарных связей. В ходе беседы были обсуждены перспективы сотрудничества в сферах образования, науки и культуры.

По словам Президента, при реализации совместных проектов важно обеспечить сбалансированный учет интересов всех государств-участников. Как считает Касым-Жомарт Токаев, язык должен объединять людей, служить взаимопониманию, а не становиться предметом политизации. В свою очередь Наталья Бочарова выразила благодарность Главе государства за поддержку деятельности Организации, а также проинформировала о планах по ее дальнейшему развитию.