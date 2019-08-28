Президент

Глава государства принял посла Китая

Лаура Тусупбекова
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял посла КНР в Казахстане Чжан Сяо, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Посол изложил свое видение текущего состояния и перспектив стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем, а также проинформировал о ходе подготовки к первому государственному визиту Президента РК в КНР в сентябре текущего года.



По мнению Президента, предстоящий визит – это важное событие в казахстанско-китайских отношениях. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что между нашими странами с первых дней независимости Казахстана налажен открытый, конструктивный диалог по всем вопросам двустороннего взаимодействия и международной повестки дня.

Эту традицию, считает Глава государства, следует продолжать. "Казахстан заинтересован в развитии сотрудничества с КНР в области новых технологий, сельского хозяйства, а также в культурно-гуманитарной сфере", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

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