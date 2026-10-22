Глава государства принял председателя Агентства по атомной энергии

Президент

Касым-Жомарту Токаеву был представлен отчет об основных результатах деятельности Агентства за 2026 год, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Глава государства был проинформирован о состоянии атомной промышленности и энергетики.

В частности, поднимались вопросы строительства АЭС, развития атомной науки и инноваций, подготовки кадров и увеличения казахстанского содержания в отраслевых проектах.

Отдельное внимание было уделено созданию Семипалатинской зоны ядерной безопасности, совершенствованию системы обращения с радиоактивными отходами, укреплению нормативно-правовой базы в сфере ядерной и радиационной безопасности.

По итогам встречи Президент поручил Алмасадаму Саткалиеву держать на особом контроле вопросы развития национальной атомной энергетики, а также принять своевременные меры по реализации обозначенных задач в рамках Стратегии развития атомной отрасли.
 

#Токаев #Саткалиев #АЭС #атомная отрасль

Популярное

Все
Такой вот он, «степной» осетр
Успешный старт в столице
Связь поколений через инновации
Зеленый пояс вдоль дороги
Вкус диких яблок
День ООН отметили в Астане
Учиться беречь окружающий мир
Завершился XXII сезон «Жасыл ел»
Корову – фермеру, молоко – переработчику
Чистая среда начинается с воспитания
Нацелены на расширение торгового взаимодействия
Есть чем похвалиться лесникам
Как слово наше отзовется
Новостройки в Уштобе
Волонтеры собрались в Приаралье
Инвестиции в природу
Обеспечить обратную связь между обществом и государством
Любимое дело Ануара
В Астане усилили меры общественной безопасности
Преамбула Конституции: от общих ценностей – к повседневной жизни
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Курс на развитие
Досадная осечка в Хабаровске
Токаев провел ряд встреч в рамках Саммита по вопросам биоразнообразия
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи
Постановочная вырубка деревьев в роще Баума – в суде огласили еще один эпизод обвинения по делу Санжара Бокаева
Требуется комплексный подход
Молочную ферму с 12 роботами запустили в Акмолинской области
Поэтический мир Куляш Ахметовой
Глава КФФ ознакомился с ходом строительства нового стадиона в Актобе
Вице-премьер Бозумбаев проверил готовность Алматы к землетрясениям
Экологическая культура впервые возведена в ранг конституционных принципов Казахстана - Токаев на саммите в Ереване
Продукцию из регионов привезут на сельхозярмарку в Астану
Грибоедов, которого вы не знали
Инновации меняют характер грузоперевозок
Массовые протесты во Франции и Италии переросли в беспорядки и погромы
Какие семьи относятся к категориям C, D и E – разъяснение Минтруда
Токаев и Хун Манет обсудили сотрудничество в сфере ИИ и торговли
Инновации в поле: студент представил ИИ-разработку для агросектора
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Новый облик старого вокзала
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
В Казахстане усилили требования к центрам техосмотра и пассажирским перевозкам
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Распоряжение Главы государства о назначении
Концерт Кайрата Нуртаса в Астане завершился экоакцией
Satbayev University запускает программу двойных дипломов с топовыми немецкими университетами
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Президент объявил в стране общенациональный траур
Псевдо-инвестиции: новая ловушка, в которую массово попадают казахстанцы
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
На встрече с Халық Қаһарманы
День учителя отмечают в Казахстане
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира

Читайте также

Токаев наградил гендиректора «Атлетико Мадрид» орденом «Дос…
Токаев поздравил казахстанских шпажистов с победой на этапе…
Президент вручил госнаграды работникам служб спасения
Токаев назвал беспечность и халатность главными препятствия…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]