Глава государства принял председателя Агентства по атомной энергии

Касым-Жомарту Токаеву был представлен отчет об основных результатах деятельности Агентства за 2026 год, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Глава государства был проинформирован о состоянии атомной промышленности и энергетики.

В частности, поднимались вопросы строительства АЭС, развития атомной науки и инноваций, подготовки кадров и увеличения казахстанского содержания в отраслевых проектах.

Отдельное внимание было уделено созданию Семипалатинской зоны ядерной безопасности, совершенствованию системы обращения с радиоактивными отходами, укреплению нормативно-правовой базы в сфере ядерной и радиационной безопасности.

По итогам встречи Президент поручил Алмасадаму Саткалиеву держать на особом контроле вопросы развития национальной атомной энергетики, а также принять своевременные меры по реализации обозначенных задач в рамках Стратегии развития атомной отрасли.

