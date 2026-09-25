Глава государства принял председателя китайской корпорации

Глава государства высоко оценил личный вклад Цай Гуаньшэня в организацию Алматинского инвестиционного форума «Казахстан – Китай», объединившего более 500 представителей деловых кругов

Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с членом Постоянного комитета Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая, председателем Гонконгской китайской генеральной торговой палаты, председателем корпорации Sunwah Group Цай Гуаньшэнем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Глава государства высоко оценил личный вклад Цай Гуаньшэня в организацию Алматинского инвестиционного форума «Казахстан – Китай», объединившего более 500 представителей деловых кругов, включая около 300 китайских предпринимателей.

Президент подчеркнул важность превращения форума в постоянно действующую площадку прямого взаимодействия государственных органов, финансовых институтов и бизнеса двух стран. По его словам, главная задача заключается в практической реализации достигнутых договоренностей, расширении инвестиционного сотрудничества и создании новых совместных производств.

Касым-Жомарт Токаев предложил рассмотреть Гонконгскую китайскую генеральную торговую палату в качестве одного из ключевых институциональных партнеров форума, отметив значительный потенциал дальнейшего развития деловых связей между странами.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан рассматривает сотрудничество с Гонконгом как важную составляющую многоплановых отношений с Китаем.

Цай Гуаньшэнь поддержал инициативу Касым-Жомарта Токаева проводить ежегодно казахско-китайский инвестиционный форум в Алматы и выразил готовность со своей стороны оказать содействие в организации мероприятия.

Он отметил, что китайский бизнес полностью уверен в инвестиционных перспективах Казахстана и намерен работать в новых направлениях. В числе перспективных секторов сотрудничества обозначены искусственный интеллект, цифровые технологии, финансовая инфраструктура, промышленная кооперация, а также участие в развитии Alatau City.