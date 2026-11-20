Президент заслушал доклад о проводимой работе по обеспечению национальной безопасности и задачах на предстоящий период

Фото: Акорда

Глава государства принял председателя Комитета национальной безопасности Марата Ирменова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президент заслушал доклад о проводимой работе по обеспечению национальной безопасности и задачах на предстоящий период.



В рамках исполнения поручений по итогам совещания с руководством Комитета национальной безопасности Касым-Жомарт Токаев был информирован о мерах по реформированию и повышению эффективности деятельности органов национальной безопасности.



По итогам встречи Президент дал ряд поручений.