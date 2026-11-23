Председатель Курултая сообщил, что депутатами принято 18 законов, на рассмотрении находятся 38 законопроектов.

Особое внимание уделяется законодательному обеспечению задач, поставленных Президентом на открытии первой сессии Курултая и в Послании народу Казахстана. Ведется подготовка нового Гражданского кодекса, прорабатываются инициативы по защите прав детей, поддержке педагогов и медицинских работников, а также другим социально значимым направлениям.

Принят республиканский бюджет на 2027–2029 годы, в котором по инициативе депутатов дополнительно предусмотрено 47 млрд тенге на реализацию 52 инфраструктурных проектов в регионах. Средства будут направлены на модернизацию систем тепло-, электро-, газо- и водоснабжения, а также развитие социальной инфраструктуры.

Отдельно были представлены меры по усилению парламентского контроля за исполнением принятых законов. В частности, утверждены правила мониторинга законодательства, предусматривающие оценку эффективности правоприменительной практики и результатов принимаемых решений. Продолжается внедрение системы e-Quryltai и технологий искусственного интеллекта для анализа законопроектов, выявления правовых противоречий и потенциальных рисков.

В ходе встречи обсуждены перспективы укрепления обратной связи с населением через Общественную приемную Курултая и систему e-Otinish. Поднимаемые гражданами вопросы учитываются при подготовке законодательных инициатив. Всего с начала сессии направлено 111 депутатских запросов по актуальным социально-экономическим проблемам.

Айбек Дәдебай сообщил о расширении диалога с экспертным сообществом, общественными организациями, регионами и международными партнерами. Создан Совет по взаимодействию с маслихатами, налажено сотрудничество с ЮНИСЕФ по вопросам защиты прав детей. На площадке Межпарламентского союза в Женеве представлена платформа искусственного интеллекта AI-Quryltai.

Главе государства также была представлена информация о деятельности партии «Әділет». Партией совместно с Правительством разработан проект Дорожной карты по реализации предвыборной программы на 2026–2031 годы, включающей 303 мероприятия. Для контроля их исполнения внедряются цифровые инструменты мониторинга.

В общественные приемные партии поступило более 14 тысяч обращений, свыше 8,3 тысячи из которых получили положительное решение. В рамках партийного контроля проверено около 300 объектов социальной инфраструктуры, устранено почти 80% выявленных нарушений. По проекту «Қарызсыз қоғам» помощь оказана более 12 тысячам граждан.

В партии внедрена цифровая система «Әділет.365» позволяющая отслеживать наказы избирателей и исполнение поручений.

В завершение встречи обсуждены приоритеты дальнейшей законодательной и партийной работы с акцентом на реализацию поручений Главы государства, выполнение предвыборных обязательств и принятие конкретных решений, направленных на повышение благосостояния граждан.