Глава государства принял председателя Lotte Group

Президент

Президент высоко оценил деятельность корейской компании в сфере пищевой промышленности Казахстана

Фото: Акорда

Глава государства принял председателя Lotte Group Дон Бин Шина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Lotte является одним из давних партнеров Казахстана, внесшим значительный вклад в развитие экономического сотрудничества между двумя странами.

Президент высоко оценил деятельность корейской компании в сфере пищевой промышленности Казахстана, отметив успешный проект по развитию бренда «Рахат» и модернизации производственных площадок в Алматы и Шымкенте.

Глава государства также акцентировал внимание на планах Lotte Global Logistics по наращиванию транспортно-логистической инфраструктуры с последующим расширением доступа на региональные и международные рынки.

Отдельное внимание в ходе беседы было уделено развитию гостиничного бизнеса. Президент приветствовал подписание соглашения о строительстве первого отеля под брендом Lotte в Алматы, отметив перспективность дальнейшего расширения присутствия компании в Казахстане.

В свою очередь Дон Бин Шин подтвердил планы по инвестированию в сферы пищевой промышленности, логистических услуг и гостиничного бизнеса. Он также сообщил о намерении компании принять участие в проектах развития Alatau City, включая создание Iconic Complex.

#президент #Акорда #Lotte Group

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