Фото: Акорда

Глава государства принял председателя международного общества «Қазақ тілі» Рауана Кенжеханулы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду



Президент был проинформирован о том, что общество «Қазақ тілі» реализует проекты по трем основным направлениям: совершенствование методики обучения казахскому языку, обогащение казахоязычного контента и расширение применения языка в сфере новых технологий.



Рауан Кенжеханулы сообщил, что в рамках совместного проекта с компанией OpenAI сформирован текстовый корпус объемом 14 миллиардов токенов и собрано 12 тысяч часов аудиозаписей.



За последние три года на большие экраны вышли 13 популярных фильмов студий Disney, Pixar и Sony с дубляжом на казахском языке. Он также представил информацию о работе фонда Qazaq Tili Endowment. В настоящее время общий объем взносов достиг 824 миллионов тенге.



Глава государства, высоко оценив деятельность международного общества «Қазақ тілі», пожелал успехов в осуществлении намеченных планов. Президент подчеркнул важность в полной мере задействовать потенциал искусственного интеллекта в изучении и преподавании государственного языка, а также в процессе перевода научной литературы.