Глава государства принял председателя правления Казатомпрома

Президент
Айман Аманжолова
корреспондент

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет председателя правления АО «НАК «Казатомпром» Меиржана Юсупова о текущей деятельности компании и реализации стратегических приоритетов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Глава государства был проинформирован о работе по созданию государственного стратегического резерва урана.

В настоящее время компания осуществляет геологоразведку на 6 участках общей площадью более 1 тыс. кв. км и планирует начать разведку нового перспективного участка Кызылту площадью 124 кв. км.

Казатомпром укрепляет позиции на международном рынке, развивая сотрудничество с ведущими мировыми игроками атомной отрасли и диверсифицируя рынки сбыта.

В 2026 году заключены новые контракты на поставку природного урана с крупными энергетическими компаниями Индии и Китая.

Касым-Жомарту Токаеву сообщили о деятельности Казатомпрома в сфере ядерного топливного цикла и дальнейших планах в соответствии со стратегией развития на 2025–2034 годы.

Помимо этого, Меиржан Юсупов доложил о развитии научно-технологического потенциала Казатомпрома.

Компания проводит исследования в целях повышения эффективности уранового производства и совершенствования технологий попутного извлечения редких и редкоземельных металлов.

Кроме того, в рамках масштабной программы строительства социальных и инфраструктурных объектов, реализуемой по поручению Президента, в 2026 году Казатомпром выделил более 13 млрд тенге на проекты в сферах здравоохранения, образования и спорта.

По итогам встречи Глава государства дал ряд поручений по дальнейшему развитию ресурсной базы, расширению международного сотрудничества и реализации социальных инициатив.

 

#Казахстан #Токаев #Казатомпром

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