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Глава государства принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президент был проинформирован об итогах работы судебной системы за 9 месяцев 2026 года, ходе цифровизации судопроизводства, а также о мерах по повышению доверия граждан к судебной системе.



Асламбек Мергалиев сообщил, что судами рассмотрено 24,8 тыс. уголовных дел. Количество гражданских дел выросло на 28,4% и превысило 605 тыс. Рост обусловлен увеличением исков о банкротстве, жилищных и земельных споров, дел по договорным обязательствам.



Кроме того, рассмотрено 29,2 тыс. административных дел и 319 тыс. дел об административных правонарушениях. Он отметил, что почти половина споров урегулирована с помощью медиации и других альтернативных процедур. В кассационные суды поступило свыше 18 тыс. жалоб. По результатам их рассмотрения вдвое возросло количество скорректированных судебных актов апелляционной инстанции – с 934 до 1 704.



При этом, согласно данным Бюро национальной статистики, уровень абсолютного доверия к судебной системе вырос с 55,2% в 2023 году до 69,7% в настоящее время. Асламбек Мергалиев проинформировал Главу государства о кадровом обеспечении судебной системы.



Президент подчеркнул необходимость дальнейшего повышения качества правосудия и реализации мероприятий по модернизации судебной системы.