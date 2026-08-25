Глава государства принял Президента Международной федерации баскетбола

Спорт,Президент

Президент нашей страны высоко оценил поддержку, которую FIBA оказывает отечественному баскетболу

Фото: t.me/aqorda_resmi

Во Дворце Независимости состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с президентом Международной федерации баскетбола шейхом Саудом Али Аль-Тани, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

В ходе беседы Президент нашей страны высоко оценил поддержку, которую FIBA оказывает отечественному баскетболу, а также поблагодарил Сауда Али Аль-Тани за участие в заседании Национальной федерации баскетбола Казахстана. Глава государства отметил, что в текущем году отечественный баскетбол празднует свое 100-летие, при этом он

Он также рассказал собеседнику, что из Казахстана вышли выдающиеся баскетболисты, которые успешно выступали на международном уровне, в том числе на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Касым-Жомарт Токаев сообщил Сауду Али Аль-Тани о растущей популярности в нашей стране такого перспективного направления, как баскетбол формата 3×3. В рамках встречи особое внимание было уделено развитию массового и профессионального баскетбола, подготовке спортивного резерва, а также реализации совместных проектов.

В свою очередь президент Международной федерации баскетбола выразил искреннюю признательность Главе государства за поддержку баскетбола в Казахстане, а также рассказал о планах FIBA по дальнейшей популяризации этого вида спорта.

Касым-Жомарт Токаев наградил Президента Международной федерации баскетбола шейха Сауда Али Аль-Тани орденом «Достық» II степени за вклад в развитие баскетбола в Казахстане.

#президент #Спорт #баскетбол

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