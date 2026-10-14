Глава государства принял президента World Aquatics

Президент

В Акорде состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с президентом World Aquatics Хусейном Аль-Мусалламом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

В ходе беседы Глава государства высоко оценил поддержку, оказываемую World Aquatics Казахстанской федерации водных видов спорта, и подтвердил заинтересованность в укреплении партнерства с международной спортивной организацией.

Касым-Жомарт Токаев отметил растущий интерес казахстанцев к водным видам спорта и подчеркнул, что отечественные спортсмены достойно представляют страну на международном уровне, в том числе на Олимпийских играх и чемпионатах мира. В этой связи Президент напомнил об исторической победе Дмитрия Баландина на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, а также о бронзовой медали Адильбека Мусина на Азиатских играх 2022 года.

Глава государства сообщил, что в стране создаются необходимые условия для массового и профессионального спорта, а также проведения международных соревнований на высоком уровне.

Особое внимание уделяется расширению спортивной инфраструктуры. В свою очередь Хусейн Аль-Мусаллам отметил, что достигнутые результаты и выступления казахстанских спортсменов на ХХ летних Азиатских играх 2026 года свидетельствуют о серьезном потенциале для прогресса спорта в стране. 

За вклад в развитие водных видов спорта в мире и Казахстане Глава государства наградил президента World Aquatics Хусейна Аль-Мусаллама орденом «Достық» II степени. 

#президент #Спорт #плавание

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