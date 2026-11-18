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Глава государства принял Специального представителя по США Ержана Казыхана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президент принял своего Представителя в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества Ержана Казыхана.



Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе подготовки к предстоящему визиту в Майами для участия в саммите G20 по приглашению Президента США Дональда Трампа.



Глава государства дал конкретные поручения по дальнейшему развитию казахско-американского расширенного стратегического партнерства.