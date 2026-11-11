Глава государства принял участие в саммите ОДКБ

Наряду с Президентом Казахстана в заседании участвовали Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, а также Генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Главами государств были рассмотрены ключевые аспекты взаимодействия в рамках ОДКБ, дана оценка результатов деятельности Организации за 2026 год и обозначены ключевые направления работы на предстоящий период.

Лидеры стран также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности.

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Владимиру Путину за радушный прием, а также отметил плодотворный характер российского председательства в ОДКБ в текущем году.

В рамках своего выступления Глава нашего государства акцентировал внимание на необходимости консолидаций усилий по таким направлениям, как борьба с международным терроризмом, противодействие незаконному обороту наркотических средств, а также укрепление информационной безопасности с учетом растущего влияния технологий искусственного интеллекта.

В завершение Президент Казахстана поздравил Главу Таджикистана Эмомали Рахмона с предстоящим председательством в ОДКБ, пожелав успехов в выполнении этой ответственной миссии.

По итогам мероприятия принята Декларация Совета коллективной безопасности. .

Кроме того, был подписан ряд документов, призванных обеспечить дальнейшее укрепление системы коллективной безопасности на основе общих интересов участников объединения.