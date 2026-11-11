Глава государства принял участие в саммите ОДКБ

Президент
Айман Аманжолова
корреспондент

Наряду с Президентом Казахстана в заседании участвовали Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, а также Генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Главами государств были рассмотрены ключевые аспекты взаимодействия в рамках ОДКБ, дана оценка результатов деятельности Организации за 2026 год и обозначены ключевые направления работы на предстоящий период.

Лидеры стран также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности.

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Владимиру Путину за радушный прием, а также отметил плодотворный характер российского председательства в ОДКБ в текущем году.

В рамках своего выступления Глава нашего государства акцентировал внимание на необходимости консолидаций усилий по таким направлениям, как борьба с международным терроризмом, противодействие незаконному обороту наркотических средств, а также укрепление информационной безопасности с учетом растущего влияния технологий искусственного интеллекта.

В завершение Президент Казахстана поздравил Главу Таджикистана Эмомали Рахмона с предстоящим председательством в ОДКБ, пожелав успехов в выполнении этой ответственной миссии.

По итогам мероприятия принята Декларация Совета коллективной безопасности. .

Кроме того, был подписан ряд документов, призванных обеспечить дальнейшее укрепление системы коллективной безопасности на основе общих интересов участников объединения.

 

 

#Казахстан #Токаев #ОДКБ

Популярное

Все
Социальная поддержка: кому положены пособия по новым правилам
Новый Гражданский кодекс для защиты прав человека и развития экономики
Казахстанская делегация приняла участие в совместном заседании ОДКБ
Сегодня важно быть финансово грамотным
В Туркестанской области возобновили реконструкцию Кызылкумского канала
Фермеры обменялись опытом
Дорога без препятствий
Традиции культурного взаимодействия
Встреча сквозь века
Движущая сила сельской экономики
В центре внимания – Послание
Курултай утвердил кандидатуру на должность судьи Верховного суда
Будем дружить театрами
Школьник из Астаны прочитал 800 книг
Рост ВВП Казахстана ускорился до 4,5%
Миллиарды – на газификацию
Казахстанка выиграла в международном турнире по фристайл-могулу в Австрии
Казахстан одержал вторую победу на отборочном турнире по керлингу
На Мальдивах сменился порядок въезда для туристов
Отчисления недропользователей на науку предлагают распределять через открытый конкурс
Дорога в меднорудный край
Токаев проводил Мирзиёева в столичном аэропорту
В области Абай создадут специальную экономическую зону «Семей»
Касым-Жомарт Токаев заявил о поддержке Таджикистана на выборах в Совбез ООН
Токаев наградил Президента Таджикистана новым орденом Qoja Ahmet Yasaui
Контейнеры перенаправляют, тарифы взлетают - депутаты требуют проверить станцию «Достык»
Искусственный интеллект должен сделать статистику быстрее, точнее и ближе к людям
В ВКО прошли встречи депутатов Курултая с населением
Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Ильхаму Алиеву
Ерлан Карин принял участие в международном симпозиуме по наследию Аль-Фараби
В Астане прошел концерт группы «Saz&Soul»
В Казахстане построят завод по производству медной фольги за 810 млн долларов
Инфраструктуру экстренной медпомощи расширяют в Астане
В Астане высадили более миллиона зелёных насаждений
Дональд Трамп признал победу демократов на выборах в США
2026 год может стать вторым самым жарким в истории наблюдений
Разговор о будущем страны: Послание Главы государства обсудили в Qarmet
Народная стройка как стратегема Касым-Жомарта Токаева
Бриллианты подешевели на фоне роста запасов
От банковских резервов к инвестициям: на площадке партии «Әділет» обсудили финансирование экономики
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Участники церемонии награждения прибыли в Акорду
Курс на развитие
Досадная осечка в Хабаровске
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Не просто выслушать, а найти решение
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи
Указ Президента Республики Казахстан О досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней
С 2027 года социальные выплаты будут назначать с учётом благосостояния семей
В Астане пройдет креативная ярмарка Шымкента
В Астане 5–7 ноября ограничат движение: в СГО сделали предупреждение
Токаев провел ряд встреч в рамках Саммита по вопросам биоразнообразия
Золотая Орда: северная степь была частью большого евразийского мира
Закон Республики Казахстан О ратификации Протокола о возобновлении действия Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года и внесении в него изменений
Наличие квартиры и авто не является основанием для признания семьи высокообеспеченной - Минтруда
Четверг со вкусом минтая
Какие пособия сохранятся независимо от доходов семьи в Казахстане
Медицина без бюрократии: как казахстанка занимается цифровизацией системы здравоохранения США
Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии поднятия Государственного флага
В Казахстане за семь лет реализовано более 1 200 инвестиционных проектов

Читайте также

Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ проходит в …
Токаев прибыл на заседание Совета коллективной безопасности…
Президент: Каждая победа – результат многолетней подготовки…
Достижения наших спортсменов высоко возносят флаг Казахстан…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]