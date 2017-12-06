Глава государства принял участие в церемонии принятия присяги председателем суда МФЦА

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в церемонии принятия присяги председателем суда Международного финансового центра "Астана" лордом Гарри Кеннетом Вульфом, назначенным соответствующим распоряжением Главы государства, сообщает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.



По завершении церемонии Нурсултан Назарбаев, обратившись к председателю и судьям суда МФЦА, указал на важность повышения доверия мирового сообщества к деятельности международного финансового центра.



Независимый суд МФЦА начнет свою работу в январе 2018 года.

