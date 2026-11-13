Глава государства провел оперативное совещание Совета Безопасности

Президент
Айман Аманжолова
корреспондент

Под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось оперативное совещание Совета Безопасности по вопросам транспортно-транзитного развития, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

Фото: Акорда

Рассмотрены перспективы развития международных транспортных коридоров, а также меры по укреплению транзитного потенциала страны.

Были заслушаны доклады заместителя Премьер-министра – министра транспорта Асел Жанасовой, министра финансов Мади Такиева и других членов Правительства о текущем состоянии отрасли, реализуемых проектах и перспективах дальнейшего развития.

В своем выступлении Председатель Совета Безопасности отметил, что новая транспортно-логистическая карта мира находится в процессе активного формирования.

Глава государства подчеркнул, что в недавнем Послании народу были обозначены основные направления укрепления транзитного потенциала страны. По его словам, Казахстан должен занять проактивную позицию в международной транспортной архитектуре.

Наше географическое положение дает преимущества, однако реальная конкурентоспособность зависит от таких факторов, как скорость, предсказуемость, привлекательные тарифы и надежность перевозок.

В первую очередь, следует наращивать пропускную способность для транзита, создавать условия для отечественных авиаперевозчиков, развивать морской транспорт.

Касым-Жомарт Токаев высказал ряд замечаний по ситуации в транспортной сфере, отметив, что своевременная адаптация инфраструктуры – это определяющий фактор стратегического развития.

В частности, Глава государства подверг резкой критике деятельность АО «НК «Қазақстан темір жолы» и поставил задачу повысить эффективность работы компании за счет увеличения прибыльности, оптимизации процессов, в том числе посредством цифровизации.

Президент подчеркнул необходимость расширения логистических центров, совершенствования пограничных и таможенных процедур, комплексной цифровизации всех процессов в отрасли, а также устранения существующих инфраструктурных барьеров для бесшовного прохождения грузов.

Кроме того, было акцентировано внимание на важности создания максимально благоприятных условий для инвесторов, транспортных и логистических компаний с обеспечением принципа «Закон и Порядок».

В данном контексте Президент прокомментировал ситуацию с задержанием руководителей фонда «Самрук-Қазына» и компании «Қазақстан темір жолы».

По итогам совещания ответственным государственным органам и организациям даны поручения по дальнейшему развитию транспортно-транзитной отрасли и повышению конкурентоспособности международных транспортных маршрутов, проходящих через территорию Казахстана.

Контроль возложен на Аппарат Совета Безопасности.

#Токаев #президент #транспорт

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