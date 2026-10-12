Глава государства провел переговоры с Королем Филиппом и Королевой Матильдой в расширенном составе

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан рассматривает Бельгию как проверенного временем и надежного партнера в Европе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В ходе переговоров в Акорде Касым-Жомарт Токаев приветствовал первый в истории государственный визит Короля и Королевы бельгийцев в Казахстан и Центральную Азию.

– Для меня большая честь приветствовать Вас по случаю этого поистине исторического события и отметить неизменную дружбу между нашими государствами. Ваше Величество Король Филипп, хотел бы выразить глубокое восхищение Вашим самоотверженным служением Бельгии. В период Вашего правления Королевство Бельгия продолжает успешно развиваться и укреплять свои заслуженные позиции на мировой арене. Ваша преданность своему народу и неустанные усилия по укреплению взаимопонимания между различными сообществами Бельгии воплощают объединяющую роль Короны. Мы также придаем большое значение единству в многообразии и стремимся к тому, чтобы каждый гражданин чувствовал себя частью нашего общего будущего. Вызывает искреннее восхищение Ваша многолетняя приверженность развитию предпринимательства, знаний и инноваций. Неизменная поддержка, которую Королевская семья оказывает бельгийскому бизнесу, заслуживает нашего глубокого уважения и признательности. Ваше Величество Королева Матильда! Ваше присутствие придает этому визиту особую теплоту и значимость. Ваша чуткость и благородство, с которыми Вы уделяете внимание вопросам защиты детей, образования и человеческого достоинства, вызывают глубокое восхищение. Эти благородные цели находят живой отклик в сердцах наших граждан, – отметил Глава нашего государства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан рассматривает Бельгию как проверенного временем и надежного партнера в Европе.

– В следующем году исполнится 35 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. Ваш визит придает новый импульс подготовке к этой знаменательной дате и открывает возможности для наполнения нашего сотрудничества конкретными результатами. Бельгия входит в число ведущих торговых партнеров Казахстана. Ваша страна также входит в десятку крупнейших инвесторов в нашу экономику. Расцениваю это как убедительное свидетельство доверия к экономическому будущему Казахстана, – сказал Президент.

Глава государства отметил имеющийся значительный потенциал для расширения взаимодействия между нашими странами в сферах транспорта и логистики, критически важных минералов, возобновляемой энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения и искусственного интеллекта.

– С особым удовлетворением приветствую представителей государственных органов, региональных властей и деловых кругов, известных ученых и представителей средств массовой информации, сопровождающих Ваши Величества. С нетерпением ожидаю завтрашнего четвертого заседания Казахско-бельгийского делового совета. Отрадно видеть, как эта инициатива превращается в эффективную платформу для реализации перспективных возможностей и достижения устойчивых практических результатов. Мы также высоко ценим взаимодействие с Бельгией в рамках Европейского союза и на многосторонних площадках. В условиях растущей глобальной неопределенности партнерские отношения, основанные на доверии, уважении и взаимопонимании, приобретают особую значимость. Убежден, что самые значимые достижения в наших отношениях еще впереди. Со своей стороны приложу все усилия для обеспечения полной реализации достигнутых в ходе данного визита договоренностей, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Король бельгийцев Филипп выразил благодарность Главе нашего государства за теплый прием и вспомнил свои предыдущие визиты в Казахстан в качестве Наследного принца.

– Мы все очень впечатлены развитием страны под Вашим руководством. Те направления, с которыми мы собираемся ознакомиться во время нашего пребывания, очень важны для наших стран – это искусственный интеллект, энергетика, атомная энергетика. Мы вместе будем наблюдать за дискуссиями на круглом столе с участием ученых. С нами приехала большая делегация ректоров университетов, представителей компаний, – сказал Король Филипп.

В ходе переговоров также выступили члены официальных делегаций двух стран. В завершение стороны выразили удовлетворение широким спектром представленных инициатив и подтвердили обоюдную готовность к дальнейшему развитию практического сотрудничества.