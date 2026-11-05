Глава государства провел переговоры с Королем Иордании

Президент
Айман Аманжолова
корреспондент

В рамках переговоров Касым-Жомарт Токаев назвал официальный визит Короля Иордании Абдаллы II в Казахстан свидетельством прочных уз дружбы, взаимного уважения и солидарности между нашими странами, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду  

Фото: Акорда

«Иордания – наш проверенный временем и надежный партнер в арабском мире. За последние годы наше сотрудничество получило новый импульс. Мы высоко ценим сложившийся между нами прочный политический диалог, который поддерживается на различных уровнях. Прошлый год стал особой вехой в двусторонних отношениях, поскольку состоялись взаимные визиты на высшем уровне. Совместное заявление, принятое по итогам переговоров, а также многочисленные документы, подписанные нашими министерствами, ведомствами и представителями деловых кругов, способствовали дальнейшему развитию многопланового сотрудничества», – заявил Президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан придает большое значение практической реализации достигнутых договоренностей во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

По его словам, экономическое взаимодействие остается одним из ключевых драйверов казахско-иорданских отношений.

Также имеется значительный потенциал для расширения культурно-гуманитарного сотрудничества, в том числе посредством укрепления академических и научных связей, увеличения взаимных туристических потоков.

Глава государства отдельно остановился на близости подходов двух стран к решению актуальных вопросов международной и региональной повестки, и высоко оценил вклад Короля Иордании в укрепление дружественных связей и сближение народов двух государств.

«Под Вашим дальновидным руководством Иордания получила широкое международное признание как важный голос разума и сдержанности, а также последовательный сторонник мира и стабильности на Ближнем Востоке и за его пределами. В этой связи Казахстан высоко ценит Акабский процесс, запущенный Вами более десяти лет назад. Для нас большая честь выступить соорганизаторами первой в Центральной Азии встречи в таком формате. Тема сессии – безопасность в сфере искусственного интеллекта – звучит сегодня крайне актуально. Уверен, что саммит позволит представить видение центральноазиатского региона и придаст новый импульс нашим совместным усилиям по поддержанию мира и безопасности», – сказал Президент.

Король Абдалла II бен аль-Хусейн поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием, отметив, что Казахстан и Иорданию связывают многолетние отношения и взаимное уважение, общая приверженность делу укрепления мира и стабильности.

«Как Вы упомянули, состоявшийся в прошлом году обмен визитами придал важный импульс развитию двусторонних отношений. Мы намерены и далее реализовывать достигнутые договоренности и расширять сотрудничество по ключевым направлениям, включая торговлю, инвестиции, туризм, технологии и оборону», – заявил Король Иордании.

Король Абдалла II выразил искреннюю признательность Касым-Жомарту Токаеву за совместную организацию нового раунда встреч в рамках Акабского процесса.

По его словам, это служит свидетельством общей приверженности двух стран решению региональных и глобальных вызовов в области безопасности.

В данном контексте Король Иордании подтвердил заинтересованность расширять взаимодействие с Казахстаном в обеспечении региональной безопасности, а также в сфере противодействия терроризму и экстремизму.

 

#Казахстан #Токаев #король #Иордания

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