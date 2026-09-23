Глава государства провел совещание с Аппаратом Совбеза

Президент, председатель Совета Безопасности Касым-Жомарт Токаев провел первое совещание с аппаратом Совета Безопасности после его формирования в качестве самостоятельного государственного органа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Глава государства отметил, что новый статус аппарата следует рассматривать в контексте реформы государственных институтов. В условиях стремительных изменений в мире Совет Безопасности должен стать центром принятия точных и выверенных решений по ключевым вопросам.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на изменение характера современных угроз. Акцент сделан на кибербезопасности, применении искусственного интеллекта. Председатель Совета Безопасности особо акцентировал внимание на вопросах информационной, технологической, продовольственной, водной и энергетической безопасности, которые в ближайшее время приобретут особую актуальность.

Президент обозначил приоритеты в указанных сферах. Ключевым ориентиром назван принцип «Закон и Порядок». По итогам совещания перед Аппаратом поставлен ряд конкретных задач. Главным критерием эффективности работы Совета Безопасности должна стать надежная защита национальных интересов, суверенитета и стабильности Казахстана.