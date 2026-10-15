Глава государства провел встречу с Ильхамом Алиевым

Президент

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Ильхама Алиева за приглашение и традиционное гостеприимство, а также отметил высокий уровень организации саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

Президент Казахстана подчеркнул значительный вклад Азербайджана в деятельность Совещания в период председательства, продвижение практических инициатив и укрепление международного авторитета Организации.

В ходе встречи главы государств подчеркнули важность запуска уникального для региона проекта – Транскаспийской волоконно-оптической линии связи, которая укрепит цифровую связанность двух стран, обеспечит диверсификацию цифровых коридоров между Европой и Азией, а также откроет новые возможности для всего региона.

Собеседники отметили положительную динамику торгово-экономических отношений и подтвердили намерение довести взаимный товарооборот до 1 млрд долларов.

Также были обсуждены перспективы расширения поставок казахстанских энергоресурсов через территорию Азербайджана и реализации совместных проектов в промышленности, энергетике, транспорте, логистике и сельском хозяйстве.

Кроме того, стороны отметили поступательное укрепление культурно-гуманитарных связей, расширение сотрудничества в сферах образования и туризма, а также активизацию межпарламентского взаимодействия.

По итогам встречи подтвержден взаимный настрой на дальнейшее углубление казахско-азербайджанского стратегического партнерства и последовательную реализацию достигнутых договоренностей по всем направлениям двусторонней повестки.

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