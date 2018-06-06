Глава государства провел встречу с президентом ЕБРР

Президент
фото пресс-службы Президента РК
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с Президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти, передает Kazpravda.kz.

По информации пресс-службы Президента РК, встреча состоялась перед началом 31-го пленарного заседания Совета иностранных инвесторов. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы сотрудничества и перспективы реализации совместных проектов.
Глава государства поблагодарил Суму Чакрабарти за участие в работе Совета иностранных инвесторов, отметив традиционный характер подобных двусторонних встреч.

Президент Казахстана подчеркнул, что в настоящее время в стране осуществляются совместные инфраструктурные проекты.

"За эти годы в Казахстан было инвестировано более 7 миллиардов долларов. Сейчас вы приняли страновую программу сотрудничества с Казахстаном. Осуществляются большие инфраструктурные программы. Актуальными остаются содействие развитию малого и среднего бизнеса, а также поддержка аграрного комплекса", – сказал Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь Чакрабарти отметил эффективность и важность площадки Совета иностранных инвесторов в процессе стимулирования инвестиционной активности в Казахстане и развития конструктивного диалога между государством и бизнесом.

