Глава государства провел встречу с президентом ЕБРР

По информации пресс-службы Президента РК, встреча состоялась перед началом 31-го пленарного заседания Совета иностранных инвесторов. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы сотрудничества и перспективы реализации совместных проектов.



Глава государства поблагодарил Суму Чакрабарти за участие в работе Совета иностранных инвесторов, отметив традиционный характер подобных двусторонних встреч.Президент Казахстана подчеркнул, что в настоящее время в стране осуществляются совместные инфраструктурные проекты."За эти годы в Казахстан было инвестировано более 7 миллиардов долларов. Сейчас вы приняли страновую программу сотрудничества с Казахстаном. Осуществляются большие инфраструктурные программы. Актуальными остаются содействие развитию малого и среднего бизнеса, а также поддержка аграрного комплекса", – сказал Нурсултан Назарбаев.В свою очередь Чакрабарти отметил эффективность и важность площадки Совета иностранных инвесторов в процессе стимулирования инвестиционной активности в Казахстане и развития конструктивного диалога между государством и бизнесом.