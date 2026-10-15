Глава государства провел встречу с Президентом Израиля

Фото: Акорда

На полях 7-го саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку состоялась встреча Президента Касым-Жомарта Токаева с Президентом Государства Израиль Ицхаком Герцогом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Отметив динамичный характер казахско-израильских отношений, собеседники обсудили перспективы развития сотрудничества по актуальным направлениям с акцентом на торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие. Глава нашего государства подчеркнул, что итоги апрельского визита Герцога в Астану придали значительный импульс укреплению отношений между двумя государствами.

Президент Израиля также с теплотой вспомнил свой визит в Казахстан. По его мнению, прогресс нашей страны во многих сферах открывает широкие возможности для двустороннего сотрудничества. Ицхак Герцог приветствовал присоединение Казахстана к Совету мира, назвав это событие важным вкладом в укрепление мира и стабильности. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки, включая ситуацию на Ближнем Востоке.

Касым-Жомарт Токаев подтвердил принципиальную позицию Казахстана о необходимости деэскалации напряженности и урегулирования конфликтов исключительно дипломатическими средствами.