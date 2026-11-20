«Эта стратегическая отрасль лежит в основе продовольственной безопасности страны. Это известный факт. Поэтому для нас принципиально важно повысить урожайность культур и снизить себестоимость производства на каждом гектаре. Каким способом решить данную проблему, вроде бы понятно.

Напомню, что это можно сделать за счет рациональной структуры посевов, качественных семян, доступных удобрений, точного земледелия, экономного расходования воды.

С 2023 года ведется планомерная работа по снижению зависимости от производства пшеницы и увеличению доли высокорентабельных культур.

Диверсификацию посевов можно и нужно продолжить с учетом почвенно-климатических условий и спроса перерабатывающих предприятий.

В этом году внесение минеральных удобрений отечественными аграриями впервые достигло 65% от научно обоснованной потребности. Это существенное достижение – еще несколько лет назад данный показатель составлял всего 20%», - констатировал Глава государства.